В ЕС напомнили Украине о финпомощи после вето Зеленского на закон о конкурсах

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отреагировал на решение президента Зеленского второй раз ветировать закон о конкурсах на госслужбу, принятия которого ждет Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас отметил, что сейчас ожидает быстрого решения от Верховной Рады.

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"После ветирования президентом Зеленским закона о государственной службе я надеюсь на быстрый поиск решения в Верховной Раде в части закона о наборе государственных служащих на основании заслуг", - заявил дипломат ЕС в своем Twitter.

При этом Маасикас напомнил, что конкурсный отбор на госслужбу является краеугольным камнем реформы государственного управления и условием получения макрофинансовой помощи ЕС.

18 февраля Владимир Зеленский во второй раз ветировал закон о конкурсах на госслужбу. Свое решение он объяснил тем, что из проекта необходимо изъять нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решения нужно принять немедленно, такое недопустимо", - заявил Зеленский.

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Рада 16 февраля приняла законопроект, предусматривающий объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Речь идет о схеме так называемых "ковидных конкурсов", которую Украина ввела после начала пандемии и оставляет в силе до сих пор. Эта схема позволяет руководителям госорганов и их подразделений произвольно, в обход всех конкурсных процедур, назначать своих людей на должности в госслужбе, для которых до сих пор была обязательной конкурсная процедура.

Летом парламент попытался остановить эту практику, приняв законопроект № 3491, который останавливает "ковидные конкурсы", но его неожиданно ветировал президент.

В Евросоюзе ранее неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это - центральный элемент реформы государственного управления.

Обязательство о восстановлении конкурсов вместо назначения "своих людей" на госслужбу является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.