Сан-Марино зареєструвала російську вакцину від коронавірусу

Російський фонд прямих інвестицій повідомив, що Республіка Сан-Марино зареєструвала вакцину від коронавірусу російського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", заява розміщена на сайті фонду.

"Російський фонд прямих інвестицій оголошує про рішення Міністерства охорони здоров'я Сан-Марино, найстарішої у світі конституційної республіки, схвалити застосування російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що реєстрація здійснена в рамках прискореної процедури. Республіка Сан-Марино стала 30-ю країною світу, яка схвалила застосування вакцини "Спутник V".

Сан-Марино - анклав в Італії із населенням трохи більше 32 тисяч мешканців. Це - одна з найбагатших країн у світі за рівнем ВВП на душу населення. Країна має один з найнижчих рівнів безробіття в Європі, у неї відсутній державний борг та профіцит бюджету.

Цього тижня уряд Словаччини почав обговорення питання щодо купівлі та використання російської вакцини.

Раніше повідомлялося, що Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини "Спутник V", не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

На цей час серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину почали застосовувати Сербія та Чорногорія.