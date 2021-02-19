Сан-Марино зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Республика Сан-Марино зарегистрировала вакцину от коронавируса российского производства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление размещено на сайте фонда.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что регистрация осуществлена ​​в рамках ускоренной процедуры. Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины "Спутник V".

Сан-Марино - анклав в Италии с населением чуть более 32 тысяч жителей. Это - одна из самых богатых стран в мире по уровню ВВП на душу населения. Страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, у нее отсутствует государственный долг.

На этой неделе правительство Словакии начало обсуждение вопроса о покупке и использовании российской вакцины.

Ранее сообщалось, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия, а на Балканах российскую вакцину начали применять Сербия и Черногория.