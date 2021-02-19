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Коронавірус спричинив 40% смертей у Португалії в кінці січня-на початку лютого

П'ятниця, 19 лютого 2021, 16:42

Коронавірус став причиною більш ніж 40% усіх смертей в Португалії у період з 25 січня по 7 лютого.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Publico, такі дані 19 лютого оприлюднив Офіс національної статистики (INE). 

За даними Інституту, з 8536 смертей, що сталися за цей період, 3633 були пов’язані з коронавірусом, що становить 42,5% від загальної кількості. 

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На останній тиждень січня припали і найвищі показники померлих за добу за увесь час епідемії. 

Раніше у Португалії повідомили, що загалом на січень 2021 року припала половина від усіх смертей від COVID-19 з початку епідемії. 

Дані Євростату за 2020 рік засвідчили, що загалом у ЄС найвищий пік "надлишкової смертності" спостерігався у листопаді - за цей місяць у країнах ЄС зафіксували на 40% більше смертей, ніж в середньому у листопаді в попередні роки.  

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Португалія Коронавірус
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