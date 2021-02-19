Коронавирус стал причиной 40% смертей в Португалии в конце января-начале февраля

Коронавирус стал причиной более 40% всех смертей в Португалии в период с 25 января по 7 февраля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Publico, такие данные 19 февраля обнародовал Институт национальной статистики (INE).

По данным Института, из 8536 смертей, произошедших за этот период, 3633 были связаны с коронавирусом, что составляет 42,5% от общего количества.

На последнюю неделю января пришлись и самые высокие показатели умерших за сутки за все время эпидемии.

Ранее в Португалии сообщили, что всего на январь 2021 пришлась половина всех смертей от COVID-19 с начала эпидемии.

Данные Евростата 2020 года показали, что в целом в ЕС самый высокий пик "избыточной смертности" наблюдался в ноябре - за этот месяц в странах ЕС зафиксировали на 40% больше смертей, чем в среднем в ноябре в предыдущие годы.