ЕС удвоил вклад в фонд доступа к вакцинам COVAX до 1 млрд евро

Евросоюз объявил об увеличении своего вклада в фонд COVAX, который распространяет вакцины от коронавируса в бедных странах, с 500 млн евро до 1 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем в безопасности, только если весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в СOVAX, всемирный фонд общего доступа к вакцинам - с 500 миллионов евро до 1 миллиарда евро. Скоро начнутся поставки. Настоящий момент глобальной солидарности", - написала фон дер Ляйен.

We will only be safe if the whole world is safe



As announced in the #G7, the EU is doubling its contribution to #COVAX, the world’s facility for universal access to vaccines - from €500 million to €1 billion.



Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity.