Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Байден: США будут защищать всех союзников НАТО

Госдеп США намекнул на сомнения в стремлении Грузии в НАТО из-за приговора лидеру оппозиции

Гарри и Меган подтвердили королеве Британии, что не вернутся к монаршим обязанностям

В Альпах спасли туриста с собакой, который сломал ногу и семь дней провел в горах






ЕС удвоил вклад в фонд доступа к вакцинам COVAX до 1 млрд евро

Пятница, 19 февраля 2021, 17:32

Евросоюз объявил об увеличении своего вклада в фонд COVAX, который распространяет вакцины от коронавируса в бедных странах, с 500 млн евро до 1 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем в безопасности, только если весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в СOVAX, всемирный фонд общего доступа к вакцинам - с 500  миллионов евро до 1 миллиарда евро. Скоро начнутся поставки. Настоящий момент глобальной солидарности", - написала фон дер Ляйен.

При этом она не уточнила точные сроки начала поставок вакцин и того, в какие страны они будут доставлены.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС оказывает гуманитарную помощь в размере 100 млн евро для развертывания вакцинации в Африке.

"Финансирование будет использовано для укрепления систем здравоохранения, закупки оборудования и обучения персонала", - добавила она.

Ранее администрация США заявила, что не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса бедным странам.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5% своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании вакцинации еще не начались.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус
powered by lun.ua