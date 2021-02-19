Президентка Єврокомісії: Росія все зухваліше порушує міжнародні правила

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до тісного партнерства між Євросоюзом та США на тлі зухвалої поведінки Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у відеоформаті.

"Все більш і більш зухвала Росія продовжує порушувати міжнародні правила у себе вдома і за кордоном. Попри зростаюче незадоволення власних громадян. Від нас залежить, від США та Європи, зміцнення нашою співпраці знову, як перевірених партнерів. Йдеться не лише про об’єднання сил, це – сигнал для світу", - сказала фон дер Ляєн.

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Президент США Джо Байден у своєму виступі зауважив, що вбачає загрози з боку сучасної Росії для демократичного світу та нагадав, що для Європи та США важливо підтримувати територіальну цілісність України.

Він також заявив, що Сполучені Штати виконуватимуть свої зобов’язання перед партнерами по НАТО, в тому числі дотримуватимуться статті 5, яка передбачає захист інших членів альянсу в разі нападу на них.