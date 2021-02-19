Президент Еврокомиссии: Россия все более дерзко нарушает международные правила

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к тесному партнерству между Евросоюзом и США на фоне вызывающего поведения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в видеоформате.

"Все более и более дерзкая Россия продолжает нарушать международные правила у себя дома и за рубежом. Несмотря на растущее недовольство собственных граждан. От нас зависит, от США и Европы, укрепление нашего сотрудничества снова, как проверенных партнеров. Речь идет не только об объединении сил, это - сигнал для мира", - сказала фон дер Ляйен.

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Президент США Джо Байден в своем выступлении отметил, что видит угрозы со стороны современной России для демократического мира и напомнил, что для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины.

Он также заявил, что Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства перед партнерами по НАТО, в том числе соблюдать статью 5, которая предусматривает защиту других членов альянса в случае нападения на них.