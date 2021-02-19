МОЗ у новому списку "червоних" та "зелених" країн виправив помилки з попереднього

Міністерство охорони здоров’я у новому списку країн "червоної" та "зеленої" зони виправило помилки щодо деяких країн Європи, які були у списку від 12 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з новим списком МОЗ від 19 лютого.

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. Зараз це - 148,4, порівняно з 134,6 тиждень тому.

Нагадаємо, минулого разу МОЗ вочевидь помилково вніс до "зеленого" списку деякі країни Європи, які за європейськими даними мали б бути "червоними" - як і навпаки. Протягом тижня діяли правила, які ґрунтувалися на хибних даних, і МОЗ не поспішав іх змінювати.

Цього разу Францію, Австрію, Естонію та Латвію повернули у червону частину списку, а показники цих країн співпадають з останніми даними агентства ЄС.

"Червоними" стали також усі сусіди України - Румунія, Угорщина, яка минулого разу була "зеленою", Молдова, Словаччина, Польща, Білорусь та Росія.

"Зеленою" стала Німеччина та Ісландія, яку минулого разу явно помилково зробили "червоною". Серед країн Європи, у зеленій частині списку також Норвегія, Данія, Фінляндія, Хорватія, Греція та Ліхтенштейн.

Показники усіх країн ЄС та Європейської економічної зони у списку МОЗ цього разу співпадають з даними Європейського центру з попередження та контролю захворювань.

Порівняно з попереднім списком від 5 лютого, кількість країн "червоної зони" у списку українського МОЗ зменшилася з 74 до 71.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.