Минздрав в новом списке "красных" и "зеленых" стран исправил ошибки из предыдущего

Министерство здравоохранения в новом списке стран "красной" и "зеленой" зоны исправило ошибки по поводу некоторых стран Европы, которые были в списке от 12 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Сейчас это - 148,4 по сравнению с 134,6 неделю назад.

Напомним, в прошлый раз Минздрав очевидно ошибочно внес в "зеленый" список некоторые страны Европы, которые по европейским данным должны были быть "красными" - как и наоборот. В течение недели действовали правила, которые основывались на ложных данных, и Минздрав не спешил их менять.

На этот раз Францию, Австрию, Эстонию и Латвию вернули в красную часть списка, а показатели этих стран совпадают последними данными агентства ЕС.

"Красными" стали также все соседи Украины - Румыния, Венгрия, которая в прошлый раз была "зеленой", Молдова, Словакия, Польша, Беларусь и Россия.

"Зелеными" стали Германия и Исландия, которую в прошлый раз явно ошибочно сделали "красной". Среди стран Европы, в зеленой части списка также Норвегия, Дания, Финляндия, Хорватия и Греция.

Показатели всех стран ЕС и Европейской экономической зоны в списке Минздрава в этот раз совпадают с данными Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний.

По сравнению с предыдущим списком от 5 февраля, количество стран "красной зоны" в списке украинского Минздрава уменьшилось с 74 до 71.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.