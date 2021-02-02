Вірменія дозволила російську вакцину проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Вірменії схвалило використання російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Цю інформацію підтвердили державне вірменське агентство Арменпресс та Російський фонд прямих інвестицій, повідомляє "Європейська правда".

Представники МОЗ РФ раніше були в Єревані і передали Вірменії зразки вакцини "Спутник V". П'ятнадцять осіб були вакциновані російською вакциною.

На пресконференції на початку січня заступниця директора вірменського Національного центру з контролю і профілактики захворювань і керівник Національної програми імунізації Гаяне Саакян, яка також була серед вакцинованих, сказала, що у пацієнтів, які отримали вакцину російського виробництва у Вірменії, не було зафіксовано ускладнень.

Вакцина "Спутник V" на даний час зареєстрована в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщини, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея і Тунісі.

Росія вже подала заявку на схвалення своєї вакцини "Спутник V" в Європейське агентство з лікарських засобів.

Першою країною ЄС, що купила російську вакцину, стала Угорщина, яка вже підписала контракт на 2 мільйони доз.

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