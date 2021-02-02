Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Меркель: вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно

ЕС обновил правила передвижения и ввел темно-красные зоны COVID-19

Венгрия просит у Бангладеш вакцину от коронавируса

Госсекретарь США ответил на упреки РФ: правительство России делает большую ошибку






Армения утвердила российскую вакцину против коронавируса

Вторник, 2 февраля 2021, 08:52

Министерство здравоохранения Армении одобрило использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Эту информацию подтвердили государственное армянское агентство Арменпресс и Российский фонд прямых инвестиций, сообщает "Европейская правда".

Представители Минздрава РФ ранее были в Ереване и передали Армении образцы вакцины "Спутник V". Пятнадцать человек были вакцинированы российской вакциной.

На пресс-конференции в начале января заместитель директора армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян, которая также была в числе вакцинированных, сказала, что у пациентов, получивших вакцину российского производства в Армении, не было зафиксировано осложнений.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Россия уже подала заявку на одобрение своей вакцины "Спутник V" в Европейское агентство по лекарственным средствам.

Первой страной ЕС, купила российскую вакцину, стала Венгрия, которая уже подписала контракт на 2 миллиона доз.

Читайте также: Вакцина против евроинтеграции: как коронавирус стал частью информационной войны

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения Коронавирус
powered by lun.ua