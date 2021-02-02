Армения утвердила российскую вакцину против коронавируса

Министерство здравоохранения Армении одобрило использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Эту информацию подтвердили государственное армянское агентство Арменпресс и Российский фонд прямых инвестиций, сообщает "Европейская правда".

Представители Минздрава РФ ранее были в Ереване и передали Армении образцы вакцины "Спутник V". Пятнадцать человек были вакцинированы российской вакциной.

На пресс-конференции в начале января заместитель директора армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян, которая также была в числе вакцинированных, сказала, что у пациентов, получивших вакцину российского производства в Армении, не было зафиксировано осложнений.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Россия уже подала заявку на одобрение своей вакцины "Спутник V" в Европейское агентство по лекарственным средствам.

Первой страной ЕС, купила российскую вакцину, стала Венгрия, которая уже подписала контракт на 2 миллиона доз.

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