От дверей до дверей: Англия протестирует 80 000 человек, "охотясь" на африканский штамм

В восьми районах Англии проведут массовое тестирование населения, надеясь обнаружить и изолировать новые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

С помощью тестов, которые будут предлагать "от двери до двери", и мобильных пунктов тестирования надеются охватить всего 80 000 человек в возрасте от 16 лет.

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К усиленному тестированию решили прибегнуть после того, как в Англии подтвердили первые случаи африканского штамма, которые никак не связаны с путешествиями, что может свидетельствовать о том, что он уже начал распространяться непосредственно в регионе.

Всего с помощью секвенирования генома вируса нашли уже 105 таких случаев, при этом 11 людей не бывали в ЮАР и не общались с путешественниками, от которых могли бы заразиться.

Тестирование охватит районы, в которых проживали зараженные люди. Это части графств Кент, Суррей, Лондон, Броксборнский район и Саутпорт.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что так надеются обнаружить "все до единого" случаи заражения африканским штаммом.

Он также попросил жителей из этих районов максимально ограничить все контакты, пока они сдадут тест и будут знать, что не больны.

Африканский штамм вируса считают более заразным, как и британский, обнаруженный в районе Кента. Доктор Сьюзан Хопкинс из Агентства общественного здоровья Англии отметила, что вакцины должны работать против него тоже, но могут давать меньшую защиту.