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Шеф дипломатії ЄС перед візитом у Москву поговорив з Кулебою

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Шеф дипломатії ЄС перед візитом у Москву поговорив з Кулебою

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:59

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель напередодні візиту до Росії провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою. 

Про це Боррель повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда". 

"Хороша телефонна розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб проінформувати його про мою майбутню поїздку до Росії", - заявив Боррель.

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Він запевнив, що під час візиту передасть російській владі незмінну позицію ЄС про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і закличе до повного виконання Мінських угод. 

Минулого тижня Кулеба заявив, що Україна спокійна щодо порядку денного, з яким Боррель на початку лютого відвідає Росію.

Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Під час візиту він говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, а також про нещодавнє отруєння, затримання та арешт Навального і придушення протестів на його підтримку.

До візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

У Кремлі висловили сподівання, що ЄС "не робитиме дурниць" і не стане пов’язувати перспективи відносин зі справою Навального.

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