У Німеччині на 3 роки посадили "лісового Рембо", який роззброїв 4 поліцейських

У Німеччині чоловіка засудили до трьох років в'язниці за крадіжку поліцейської зброї та переховування від арешту в лісі, що призвело до масштабної пошукової операції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Земельний суд у південно-західному місті Оффенбург засудив 32-річного Іва Рауша за незаконне зберігання зброї, опір арешту, тяжкі тілесні ушкодження та захоплення заручників.

Вирок виявився трохи меншим за три роки та дев'ять місяців, про які обвинувачення вимагало під час місячного судового розгляду.

Рауша на прізвисько "лісовий Рембо" було заарештовано в липні поблизу міста Оппенау на французькому кордоні після шестиденних пошуків, які потрапили в заголовки світових ЗМІ.

Його знайшли в кущах з п’ятьма рушницями та сокирою. Рауш поранив сокирою одного офіцера в стопу, залишивши його назавжди непрацездатним.

Він втік у ліс після того, як йому вдалося роззброїти чотирьох поліцейських. Близько 2500 офіцерів прочесали територію в пошуках чоловіка за допомогою спецназу, вертольотів, собак та тепловізійних камер.

На початку судового розгляду справи 15 січня його адвокат зачитав заяву Рауша, в якій він визнав, що втік зі зброєю офіцерів, але заявив, що не мав на меті їм нашкодити і просто побоювався арешту.