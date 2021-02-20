В Германии на 3 года посадили "лесного Рэмбо", который разоружил 4 полицейских

В Германии мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за кражу полицейского оружия и укрытие от ареста в лесу, что привело к масштабной поисковой операции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Земельный суд в юго-западном городе Оффенбурге приговорил 32-летнего Ива Рауша за незаконное хранение оружия, сопротивление аресту, тяжкие телесные повреждения и захват заложников.

Приговор оказался чуть меньше трех лет и девять месяцев, о которых обвинение требовало во время месячного судебного разбирательства.

Рауш по прозвищу "лесной Рэмбо" был арестован в июле вблизи города Оппенау на французской границе после шестидневных поисков, которые попали в заголовки мировых СМИ.

Его нашли в кустах с пятью ружьями и топором. Рауш ранил топором одного офицера в стопу, оставив его навсегда неработоспособным.

Он убежал в лес после того, как ему удалось разоружить четырех полицейских. Около 2500 офицеров прочесали территорию в поисках мужчины с помощью спецназа, вертолетов, собак и тепловизионных камер.

В начале судебного разбирательства дела 15 января его адвокат зачитал заявление Рауша, в котором он признал, что сбежал с оружием офицеров, но заявил, что не имел целью им навредить и просто опасался ареста.