Джонсон визначився з етапами послаблення локдауну в Англії

В уряді Британії визначили етапи виходу Англії з жорсткого локдауну, запровадженого для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Офіційно прем’єр Борис Джонсон має оголосити про свій план перед Палатою громад по обіді 22 лютого, а після цього увечері - на пресконференції.

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Як повідомляється, першими планують відкрити школи - вже з 8 березня до класів мають повернутися усі учні.

Також з цієї дати планують дозволити зустрічатися надворі з однією людиною, наприклад, на каву або пікнік у парку. З 29 березня дозвіл мають розширити на компанії до 6 осіб, або із максимум двох домогосподарств.

Крім того, з 29 березня планують відкрити майданчики для тенісу, гольфу та інших спортивних занять, що відбуваються надворі. З цього ж дня зможуть відновитися організовані спортивні заняття для дітей і дорослих.

Це перший етап із чотирьох у запланованому послабленні карантину. Наступним кроком має стати відкриття "другорядних" магазинів.

Очікується, що цього разу обмеження будуть послаблювати поетапно у всій Англії, не повертаючись до трьохрівневої системи-"світлофора", коли регіони відрізнялися за епідемічною ситуацією.

Раніше Борис Джонсон висловив сподівання, що нинішній локдаун стане останнім, але попередив, що він не може дати гарантій до швидкого повернення до звичайного життя.

21 лютого британський уряд оголосив прискорені плани вакцинації від коронавірусу, які передбачають, що всі дорослі отримають першу дозу щеплення до 31 липня - на місяць раніше, ніж було заплановано.