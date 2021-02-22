Джонсон определился с этапами ослабление локдауна в Англии

В правительстве Британии определили этапы выхода Англии из строгого локдауну, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Официально премьер Борис Джонсон должен объявить о своем плане перед Палатой общин 22 февраля в середине дня, а затем вечером - на пресс-конференции.

Читайте также В Англии с начала локдауна резко снизился уровень заражений коронавируса

Как сообщается, первыми планируют открыть школы - уже с 8 марта в классы должны вернуться все ученики.

Также с этой даты планируют разрешить встречаться на улице с одним человеком, например, на кофе или пикник в парке. С 29 марта разрешение должны расширить на компании до шести человек, или максимум из двух домохозяйств.

Кроме того, с 29 марта планируют открыть площадки для тенниса, гольфа и других спортивных занятий, происходящих на улице. С этого же дня смогут возобновиться организованные спортивные занятия для детей и взрослых.

Это первый этап из четырех в запланированном ослаблении карантина. Следующим шагом должно стать открытие "второстепенных" магазинов.

Ожидается, что на этот раз ограничения будут ослаблять поэтапно во всей Англии, не возвращаясь к трехуровневой системе-"светофору", когда регионы отличались по эпидемической ситуацией.

Ранее Борис Джонсон выразил надежду, что нынешний локдаун станет последним, но предупредил, что он не может дать гарантий для быстрого возвращения к обычной жизни.

21 февраля британское правительство объявило об ускоренных планах вакцинации от коронавируса, которые предусматривают, что все взрослые получат первую дозу до 31 июля - на месяц раньше, чем было запланировано.