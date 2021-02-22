Найбільші пробританські партії Північної Ірландії хочуть оскаржити угоду про Brexit 

Члени двох найбільших пробританських партій Північної Ірландії хочуть оскаржити частину угоди про вихід Британії з ЄС - протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Демократична юніоністська партія (DUP) та Юніоністська партія Ольстеру (UUP) заявили про намір приєднатися до інших діячів, що оскаржуватимуть протокол, який призвів до появи торгового кордону між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства.

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Нагадаємо, протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії передбачає збереження "прозорого" кордону між британською частиною острова та Ірландією: митний контроль між ЄС та Британією відбувається вже у портах Північної Ірландії. Відтак товари, що їдуть з решти Британії до Північної Ірландії та навпаки, тепер також проходять перевірку, що за перші місяці після Brexit створило проблеми з поставками.

Партії хочуть оскаржити відповідність цієї частини угоди про Brexit Акту про Унію 1800 року, Акту щодо Північної Ірландії від 1998 року та Белфастської угоди (угоди Страсної п’ятниці).

"Ані Асамблея Північної Ірландії, ані виконавчий орган, ані народ Північної Ірландії не давали згоди на те, щоб протокол почав діяти, чи щоб товарообіг між Британією та Північною Ірландією ускладнювали перевірки", - заявила лідерка DUP, перший міністр Північної Ірландії Арлін Фостер.

Юніоністська партія Ольстеру заявила, що шукатиме "усі можливі політичні та юридичні шляхи" для скасування протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії.

Питання "прозорого" кордону на острові є надзвичайно чутливим питанням як частина мирної угоди, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії.

Компромісом щодо руху товарів після Brexit невдоволені "юніоністи" Північної Ірландії. Водночас "прозорий" кордон вважають життєво необхідним проірландські мешканці регіону, не бажаючи жорсткого кордону з Республікою Ірландія.