Крупнейшие пробританские партии Северной Ирландии хотят оспорить соглашение о Brexit

Члены двух крупнейших пробританских партий Северной Ирландии хотят обжаловать часть соглашения о выходе Британии из ЕС - протокол об Ирландии и Северной Ирландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Демократическая юнионистская партия (DUP) и Юнионистская партия Ольстера (UUP) заявили о намерении присоединиться к другим деятелей, обжаловать протокол, который привел к появлению торговой границы между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.

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Напомним, протокол об Ирландии и Северной Ирландии предусматривает сохранение "прозрачного" границы между британской частью острова и Ирландией таможенный контроль между ЕС и Британией происходит уже в портах Северной Ирландии. Поэтому товары, едущие из остальной части Британии в Северную Ирландию и наоборот, теперь также проходят проверку, что за первые месяцы после Brexit создало проблемы с поставками.

Партии хотят обжаловать соответствие этой части соглашения о Brexit Акту об Унии 1800 года, Акту о Северной Ирландии от 1998 года и Белфастскому соглашению (соглашению Страстной пятницы).

"Ни Ассамблея Северной Ирландии, ни исполнительный орган, ни народ Северной Ирландии не давали согласия на то, чтобы протокол начал действовать, или чтобы товарооборот между Британией и Северной Ирландией усложняли проверки", - заявила лидер DUP, первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

Юнионистская партия Ольстера заявила, что будет искать "все возможные политические и юридические пути" для отмены протокола по Ирландии и Северной Ирландии.

Вопрос "прозрачной" границы на острове - чрезвычайно чувствительный вопрос как часть мирного соглашения, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии.

Компромиссом по движению товаров по Brexit недовольны "юнионисты" Северной Ирландии. В то же время "прозрачную" границу считают жизненно необходимой проирландские жители региона, не желающие жесткой границы с Республикой Ирландия.