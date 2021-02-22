В Швеции показали, как пандемия повлияла на смертность

В 2020 году количество смертей в Швеции оказалось на 7,9% выше, чем средний показатель за предыдущие 5 лет.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовало статистическое ведомство страны.

Всего за год зарегистрировали 98 124 смерти, что на 10,5% больше, чем в 2019 году, и на 7,9% больше, чем средний показатель 2015-2019 годов.

"По сравнению с предыдущими годами, количество смертей было выше преимущественно среди старших возрастных групп. Самая большая разница наблюдалась среди мужчин старше 75 лет. В возрастной группе 75-84 года смертей было на 20,6% больше, чем в среднем предыдущие 5 лет", - отмечает представитель агентства Линус Гарп.

В целом население страны в 2020 году выросло на 0,5%, что является наименьшим ростом за последние 15 лет.

"Количество рождений было таким же, как в 2019 году, поэтому меньше естественный прирост населения почти полностью обусловлен большим количеством смертей", - отмечают в ведомстве.

Частично причиной этого стал и наименьший уровень иммиграции с 2005 года.

Швеция, население которой составляет 10,3 млн человек, с начала эпидемии зарегистрировала более 12 600 смертей от коронавируса.

Как ранее сообщили в Евростате, всего в странах ЕС первый пик избыточной смертности пришелся на апрель 2020 - 25%, а второй - на ноябрь 2020 года, когда умерли на 40% больше людей, чем в среднем в эти месяцы в 2016- 2019 годах.