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ЕС потратил 440 млн евро на неудачные газовые проекты - отчет

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:51

Европейский Союз потратил 440 млн евро меньше чем за 10 лет на газопроводы, которые либо никогда не были завершены, либо были признаны ненужными.

Об этом говорится в исследовании международной неправительственной организации Global Witness, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным отчета, с 2013 года в общей сложности около 5 млрд евро денег налогоплательщиков ЕС было потрачено на 41 газовый проект, такой как трубопроводы или терминалы, известные как "проекты общего интереса" (PCIs).

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Из них около 440 млн евро было потрачено на семь газовых проектов, которые либо провалились, либо были прекращены.

Большинство этой суммы - более 430 млн евро - было потрачено на трубопровод BRUA, нацеленный на соединение Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии с запасами газа в Черном море.

Исследование запасов газа в Черноморской экономической зоне Болгарии и Румынии были горячей темой в прошлом, но сейчас в Болгарии работа полностью остановлена.

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BRUA был призван уменьшить зависимость Европы от российского газа и на первом этапе планировал транспортировать 1,75 миллиарда кубометров газа оценивается в 479 млн евро.

Участок трубопровода был завершен в ноябре 2020 года, но он полностью находится в Румынии и не достигает ни Черного моря, ни соседей страны.

Теперь инвесторы обеспокоены тем, что BRUA не будет транспортировать газ из Черного моря после того, как Exxon, которая возглавляла большую часть проекта, объявила о намерении продать свою лицензию.

Планы по продлению BRUA на территорию Венгрии были отменены в апреле прошлого года, и маловероятно, что теперь по трубе будет транспортироваться газ с Черного моря, что не соответствовало первоначальному замыслу.

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В отчете также указываются еще шесть подобных проектов:

- третья нитка газопровода между Португалией и Испанией (отменен). Субсидия ЕС 97 359 евро

- газопровод, соединяющий Францию ​​и Испанию (отменен). Субсидия ЕС 6 253 708 евро

- газопровод Польша-Чехия (отложен). Субсидия ЕС 1 360 868 евро

- газопровод Пинцы-Лендава-Кидричево (не работает с момента получения финансирования ЕС в 2014 году). Субсидия ЕС 344 500 евро

- газопровод Австрия-Чехия (остановлен). Субсидия ЕС 41 993 евро

- газовый проект Eastring, что связывает Словакию с Болгарией и Турцией через Румынию и Венгрию (отложен на неопределенный срок). Субсидия ЕС 438 527 евро

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