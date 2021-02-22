ЕС потратил 440 млн евро на неудачные газовые проекты - отчет

Европейский Союз потратил 440 млн евро меньше чем за 10 лет на газопроводы, которые либо никогда не были завершены, либо были признаны ненужными.

Об этом говорится в исследовании международной неправительственной организации Global Witness, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По данным отчета, с 2013 года в общей сложности около 5 млрд евро денег налогоплательщиков ЕС было потрачено на 41 газовый проект, такой как трубопроводы или терминалы, известные как "проекты общего интереса" (PCIs).

Из них около 440 млн евро было потрачено на семь газовых проектов, которые либо провалились, либо были прекращены.

Большинство этой суммы - более 430 млн евро - было потрачено на трубопровод BRUA, нацеленный на соединение Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии с запасами газа в Черном море.

Исследование запасов газа в Черноморской экономической зоне Болгарии и Румынии были горячей темой в прошлом, но сейчас в Болгарии работа полностью остановлена.

BRUA был призван уменьшить зависимость Европы от российского газа и на первом этапе планировал транспортировать 1,75 миллиарда кубометров газа оценивается в 479 млн евро.

Участок трубопровода был завершен в ноябре 2020 года, но он полностью находится в Румынии и не достигает ни Черного моря, ни соседей страны.

Теперь инвесторы обеспокоены тем, что BRUA не будет транспортировать газ из Черного моря после того, как Exxon, которая возглавляла большую часть проекта, объявила о намерении продать свою лицензию.

Планы по продлению BRUA на территорию Венгрии были отменены в апреле прошлого года, и маловероятно, что теперь по трубе будет транспортироваться газ с Черного моря, что не соответствовало первоначальному замыслу.

В отчете также указываются еще шесть подобных проектов:

- третья нитка газопровода между Португалией и Испанией (отменен). Субсидия ЕС 97 359 евро

- газопровод, соединяющий Францию ​​и Испанию (отменен). Субсидия ЕС 6 253 708 евро

- газопровод Польша-Чехия (отложен). Субсидия ЕС 1 360 868 евро

- газопровод Пинцы-Лендава-Кидричево (не работает с момента получения финансирования ЕС в 2014 году). Субсидия ЕС 344 500 евро

- газопровод Австрия-Чехия (остановлен). Субсидия ЕС 41 993 евро

- газовый проект Eastring, что связывает Словакию с Болгарией и Турцией через Румынию и Венгрию (отложен на неопределенный срок). Субсидия ЕС 438 527 евро