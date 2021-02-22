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Частка візових відмов Британії для українців упала вдвічі

Понеділок, 22 лютого 2021, 16:58

Рівень візових відмов Британії для українців у минулому році склав лише 5%, що вдвічі менше, ніж минулого року.

Про це посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я можу вас запевнити, що минулого року ми задовольнили 95% візових заявок" - сказала вона.

У 2019 році рівень відмов був трохи вищим за 10%.

За словами дипломатки, причиною цього стала зміна візової практики.

"Одна зі значних змін – те, що ми перенесли обробку всіх візових заявок у Кройдон (передмістя Лондона. – ЄП), тобто візового центру у Варшаві немає, як і інших центрів обробки візових заявок по світу. Маю підозру, що централізація, уніфікація цього процесу допомогла" - пояснила Сіммонс. 

Водночас, за її словами, це також підвищило важливість коректного заповнення візової заявки.

"Якщо ви пропустили якийсь рядок, не заповнили якийсь документ, то співробітник візового центру, в якого в черзі ще тисяча заявок, просто відкине вашу заявку і піде далі" - зазначила посол.

Вона вказала також на позитивні зміни у контексті часу обробки заявок, однак визнала, що досі іноді бувають випадки, коли люди отримують візу невчасно.

"Але ми знаємо про цю проблему" - додала посол.

Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті "Європейської правди" до кінця дня.

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