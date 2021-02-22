Доля визовых отказов Великобритании для украинцев упала вдвое

Уровень визовых отказов Великобритании для украинцев в ​​прошлом году составил лишь 5%, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

Об этом посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила в интервью "Европейской правде".

"Я могу вас заверить, что в прошлом году мы удовлетворили 95% визовых заявок", - сказала она.

В 2019 году уровень отказов был немного выше 10%.

По словам дипломата, причиной стало изменение визовой практики.

"Одно из крупных изменений - то, что мы перенесли обработку всех визовых заявок в Кройдон (пригород Лондона. - ЕП), то есть визового центра в Варшаве нет, как и других центров обработки визовых заявок по миру. Подозреваю, что централизация, унификация этого процесса помогла", - пояснила Симмонс.

Однако, по ее словам, это также повысило важность корректного заполнения визовой заявки.

"Если вы пропустили какую-то строку, не заполнили какой-то документ, то сотрудник визового центра, у которого в очереди еще тысяча заявок, просто отбросит вашу заявку и пойдет дальше", - отметила посол.

Она указала также на положительные изменения в контексте сроков обработки заявок, однако признала, что до сих пор иногда бывают случаи, когда люди получают визу не вовремя.

"Но мы знаем об этой проблеме", - добавила посол.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Европейской правды" до конца дня.