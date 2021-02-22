Англия ослабляет карантин с 8 марта, до 21 июня хотят отменить все ограничения

Британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил "дорожную карту" ослабление карантина в Англии, которая предусматривает четыре этапа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Джонсон заявил, что его дорожная карта "осторожная, но безвозвратная". Между каждым из четырех этапов будет не менее пяти недель.

Первый этап начнется 8 марта: с этого дня возобновится очное обучение в школах и высших учебных заведениях. Также возобновят работу все детские клубы и дополнительные занятия. Кроме того, жители домов престарелых смогут принимать по одному гостю.

С 29 марта в рамках этого же этапа запланировано открытие спортивных сооружений, такие как теннисные или баскетбольные площадки и открытые бассейны. Люди больше не будут обязаны оставаться дома, но, если могут, они должны работать дома.

На втором этапе с 12 апреля откроются второстепенные розничные магазины, парикмахерские и маникюрные салоны. С этого дня в Англии не будет комендантского часа, и не будет требования, чтобы алкоголь сопровождался "полноценной пищей". Пабы и рестораны смогут обслуживать людей на открытом воздухе.

Третий этап начнется не раньше 17 мая. "Большинство ограничений на открытом воздухе будет отменено при условии ограничения групп до 30 человек. Мы также вновь откроем пабы и рестораны в помещении, а также кинотеатры, театры, спортивные стадионы и некоторые другие учреждения", - сказал Джонсон.

Четвертый этап ослабления ограничений произойдет не ранее 21 июня, когда все законодательные ограничения на социальные контакты, включая свадьбы, будут сняты.

"Мы откроем все вплоть до ночных клубов", - сказал Джонсон, добавив, что надеется снять ограничения на крупные мероприятия и представления, "потенциально используя тестирования для снижения риска заражения".

Ранее Борис Джонсон выразил надежду, что нынешний локдаун станет последним, но предупредил, что он не может дать гарантий для быстрого возвращения к обычной жизни.

21 февраля британское правительство объявило об ускоренных планах вакцинации от коронавируса, которые предусматривают, что все взрослые получат первую дозу до 31 июля - на месяц раньше, чем было запланировано.