ЕС обратился к Германии из-за чрезмерных коронавирусных ограничений на границе
Еврокомиссия со специальным письмом обратилась к Германии, в котором отмечает, что введенные страной правила пересечения границы являются чрезмерными.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
Письмо от ЕК получил представитель Германии в Брюсселе Михаэль Клаус, с документом ознакомилось также агентство dpa. В нем отмечается, что отдельные ограничения Германии относительно поездок являются необоснованными или чрезмерными.
"Мы считаем, что очевидной цели Германии - защиты общественного здоровья в условиях пандемии - возможно достичь и менее жесткими ограничениями", - отмечают в документе.
Еврокомиссия предоставляет правительству Германии 10 дней на реагирование. Теоретически после этого могут инициировать процедуру о нарушении, но такой шаг считают маловероятным.
Сообщается, что подобные письма получили также Бельгия, Венгрия, Дания, Швеция и Финляндия, к пограничному контролю которых у Брюсселя также есть вопросы.
По инициативе Еврокомиссии, вопрос правил на границе будут обсуждать на специальной встрече Совета ЕС 23 февраля.
Напомним, Германия почти полностью закрыла границу с Чехией, Словакией и австрийским Тиролем из-за распространенности в них мутировавших штаммов коронавируса. Для категорий-исключений, включительно с водителями-дальнобойщиками, действуют строгие правила въезда, что с первых дней вызвало большие очереди на границах.
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер считает, что после завершения начального 10-дневного срока чрезвычайных правил их нужно продолжить.
Такой шаг противоречит согласованным странами ЕС рекомендациям о правилах поездок, которые последний раз обновили несколько недель назад. Они основаны на регулярно обновляемых данных об эпидемической ситуации в каждой из стран, что определяется по одинаковым критериям.