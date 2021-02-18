У Чехії закликають Німеччину послабити суворі правила в’їзду, що призвели до черг на кордонах

В уряді Чехії закликали Німеччину переглянути суворі правила в’їзду в країну, внаслідок яких цього тижня на кордоні спостерігалися великі черги.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек після відеозустрічі глав МЗС Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини.

"Я знову попросив мого колегу Гайко Мааса переглянути суворі правила Німеччини (щодо в’їзду - Ред.), зокрема для людей, які їздять на роботу та водіїв-перевізників", - сказав він.

Svolal jsem videojednání ministrů zahraničí Česka 🇨🇿, Německa 🇩🇪, Slovenska 🇸🇰 a Rakouska 🇦🇹. Znovu jsem požádal kolegu @HeikoMaas o přehodnocení striktních opatření v Německu, zejména pro pendlery a nákladní dopravu. pic.twitter.com/Z4VJ2b4iQa — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 18, 2021

За його словами, Гайко Маас на це відповів, що послаблення обмежень буде залежати від покращення епідеміологічної ситуації у Чехії, що зараз виглядає далекою перспективою.

"На жаль, у найближчому майбутньому ми не очікуємо ніяких радикальних змін", - зазначив Томаш Петржичек.

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Німеччина визначила Чехію та австрійський Тіроль як зони особливого ризику поширення нових штамів коронавірусу та посилила правила в’їзду. Перевізники, які в’їздять до країни з Чехії, тепер повинні показати на кордоні негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше ніж 48 годин тому.

Чехія у свою чергу почала контролювати в’їзд фур зі Словаччини, які транзитом їдуть далі, щоб запобігати скупченню транспорту на німецькому кордоні.

З тієї ж причини на початку тижня спостерігалися багатокілометрові черги фур на кордоні з Італії до Австрії.

У Єврокомісії закликали країни не вдаватися до надмірних обмежень та діяти згідно з погодженими рекомендаціями.