Прем’єр Грузії і Саакашвілі відреагували на арешт лідера його партії

Новопризначений прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та опонент грузинської влади Міхеїл Саакашвілі прокоментували арешт лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гарібашвілі підтримав затримання Мелії, назвавши свого політичного опонента "криміналом".

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"Сьогодні ми стали свідками того, що ми - правова держава. Ми - сильна держава, у нас сильна поліція, у нас дуже ефективний глава МВС. Я хочу публічно висловити йому і всім поліцейським подяку від імені уряду. Вони захистили гідність нашої держави, стабільність держави", - цитує Гарібашвілі "Эхо Кавказа".

Водночас Міхеїл Саакашвілі, який є засновником "Єдиного національного руху", жорстко розкритикував грузинську владу за арешт свого політичного союзника.

"Ще ніколи в історії Грузії за останні десятиліття не траплялося, щоб голова і лідер основної опозиційної партії був заарештований за такою брутальною, повністю надуманою причиною", - заявив він у Facebook.

Саакашвілі звинуватив ексглаву правлячої партії "Грузинська мрія" і мільярдера Бдзіну Іванішвілі у тому, що він прагне знищити опозиційний "Єдиний національний рух", який, за його словами, є основною політичною силою, що хоче звільнити грузинський народ "від ярма бідності і рабства, введеного Іванішвілі".

Вранці 23 лютого у Грузії поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

Згодом з’явилося відео штурму поліцією офісу найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" та затримання її лідера Ніки Мелії.

У НАТО нагадали про очікування від Грузії після арешту топ-опозиціонера.