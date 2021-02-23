У НАТО нагадали про очікування від Грузії після арешту топ-опозиціонера

Спецпредставник НАТО на Південному Кавказі Джеймс Аппатурай прокоментував ситуацію в Тбілісі, де у вівторок вранці влада заарештувала лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия online".

"Ми уважно стежимо за подіями в Грузії. Затримання глави головної опозиційної партії викликає глибоку стурбованість", - заявив Аппатурай.

За його словами, НАТО очікує від Грузії як від близького партнера і країни-аспіранта "розвитку євроатлантичних демократичних стандартів, яких вона так старалася дотримуватися і підтримувати".

"Це включає вирішення політичних розбіжностей шляхом діалогу, а також уникнення поляризуючої риторики і дій", - додав Аппатурай.

Вранці 23 лютого у Грузії поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

Напередодні, 22 лютого, у Грузії затвердили новий уряд на чолі з попереднім міністром оборони, Іраклієм Гарібашвілі, який має репутацію "яструба". Попередній прем’єр Георгій Гахарія подав у відставку через розбіжність позицій із партією щодо арешту Мелії.

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