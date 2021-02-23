Оппозиция Грузии после ареста своего лидера объявила о начале протестов

Лидеры грузинских оппозиционных партий и их сторонники в ответ на арест лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии во вторник установили большую палатку перед зданием грузинского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Представители оппозиции заявили, что акции протеста в центре Тбилиси отныне будут перманентными.

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Движение на проспекте Руставели во вторник приостановлено. Полиция не препятствует проведению акции протеста.

26 февраля в Тбилиси пройдет большой марш оппозиции с требованием освободить Мелию, анонсировала член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

Политик Елене Хоштария заявила о начале "освободительного движения", которое, по ее словам, обязательно "будет доведено до конца".

Утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". На прошлой неделе ему изменили меру пресечения в этом деле на арест, но сначала отложили взятие Мелии под стражу.

Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.

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