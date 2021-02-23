В елітному підрозділі армії Німеччини новий скандал з крадіжкою зброї
Військовий омбудсмен Німеччини Єва Хьогль вимагає всебічного розслідування звинувачень проти членів елітного підрозділу Бундесверу, який в останні роки неодноразово потрапляв у скандали через правий екстремізм в його лавах.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.
Йдеться про підрозділ сил спеціальних операцій KSK, який у червні 2020 року вирішили частково розформувати після скандалів щодо крайніх правих поглядів військовослужбовців та привласнення зброї.
У січні 2020 року військова розвідка заявила про те, що підозрює у прихильності до крайніх правих поглядів понад 500 військових Бундесверу.
Тепер Хьогль вимагає розслідувати інформацію про те, що військовослужбовцям, які присвоїли зброю, пропонували амністію.
"Розпочався процес реформ. Інформація про "амністію" за володіння зброєю та боєприпасами в KSK накладає значний тягар на весь цей процес", - сказав Хьогль.
Вона вимагала "роз'яснення всіх фактів та абсолютної прозорості".
Ця заява призвела до припущень, що командир підрозділу Маркус Крейтмаєр, який до цього часу керував реформами, може бути відправлений у відставку.
Його звинувачують у тому, що він пообіцяв солдатам не вживати ніяких дій проти них, якщо вони повернуть зброю, яку вони присвоїли або, можливо, вкрали. Залишається незрозумілим, коли про це дізналися в Міноборони Німеччини.
Близько місяця тому одного військовослужбовця KSK почали судити після того, як у його саду в місті Колм на сході Німеччині було знайдено захованою велику кількість зброї.
Підрозділ KSK виконує спеціальні місії, що представляють стратегічний інтерес для Німеччини, такі як звільнення німецьких заручників у зонах конфліктів та затримання терористів.