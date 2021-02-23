В елітному підрозділі армії Німеччини новий скандал з крадіжкою зброї

Військовий омбудсмен Німеччини Єва Хьогль вимагає всебічного розслідування звинувачень проти членів елітного підрозділу Бундесверу, який в останні роки неодноразово потрапляв у скандали через правий екстремізм в його лавах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Йдеться про підрозділ сил спеціальних операцій KSK, який у червні 2020 року вирішили частково розформувати після скандалів щодо крайніх правих поглядів військовослужбовців та привласнення зброї.

У січні 2020 року військова розвідка заявила про те, що підозрює у прихильності до крайніх правих поглядів понад 500 військових Бундесверу.

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Тепер Хьогль вимагає розслідувати інформацію про те, що військовослужбовцям, які присвоїли зброю, пропонували амністію.

"Розпочався процес реформ. Інформація про "амністію" за володіння зброєю та боєприпасами в KSK накладає значний тягар на весь цей процес", - сказав Хьогль.

Вона вимагала "роз'яснення всіх фактів та абсолютної прозорості".

Ця заява призвела до припущень, що командир підрозділу Маркус Крейтмаєр, який до цього часу керував реформами, може бути відправлений у відставку.

Його звинувачують у тому, що він пообіцяв солдатам не вживати ніяких дій проти них, якщо вони повернуть зброю, яку вони присвоїли або, можливо, вкрали. Залишається незрозумілим, коли про це дізналися в Міноборони Німеччини.

Близько місяця тому одного військовослужбовця KSK почали судити після того, як у його саду в місті Колм на сході Німеччині було знайдено захованою велику кількість зброї.

Підрозділ KSK виконує спеціальні місії, що представляють стратегічний інтерес для Німеччини, такі як звільнення німецьких заручників у зонах конфліктів та затримання терористів.