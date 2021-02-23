В элитном подразделении армии Германии новый скандал с кражей оружия

Военный омбудсмен Германии Ева Хьогль требует всестороннего расследования обвинений против членов элитного подразделения Бундесвера, который в последние годы неоднократно попадал в скандалы через правый экстремизм в его рядах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Речь идет о подразделении сил специальных операций KSK, которое в июне 2020 года решили частично расформировать после скандалов из-за крайне правых взглядов военнослужащих и присвоения оружия.

В январе 2020 года военная разведка заявила, что подозревает в приверженности крайне правым взглядам более 500 военных Бундесвера.

Теперь Хьогль требует расследовать информацию о том, что военнослужащим, присвоившим оружие, предлагали амнистию.

"Начался процесс реформ. Информация об "амнистии" за обладание оружием и боеприпасами в KSK накладывает значительное бремя на весь этот процесс", - сказал Хьогль.

Она требовала "разъяснения всех фактов и абсолютной прозрачности".

Это заявление привело к предположениям, что командир подразделения Маркус Крейтмаер, который до сих пор руководил реформами, может быть отправлен в отставку.

Его обвиняют в том, что он пообещал солдатам не предпринимать никаких действий против них, если они вернут оружие, которое они присвоили или, возможно, украли. Остается неясным, когда об этом узнали в Минобороны Германии.

Около месяца назад одного военнослужащего KSK начали судить после того, как в его саду в городе Колм на востоке Германии нашли спрятанным большое количество оружия.

Подразделение KSK выполняет специальные миссии, представляющие стратегический интерес для Германии, такие как освобождение немецких заложников в зонах конфликтов и задержание террористов.