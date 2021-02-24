У Європарламенті звернулися до голови Євроради з приводу майбутнього візиту до Тбілісі

Група депутатів Європарламенту звернулися з листом до президента Європейської ради Шарля Мішеля, закликаючи його скористатись майбутнім візитом до Грузії для того, щоб спонукати політичні сили в країні до діалогу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі до президента Євроради, оприлюдненому євродепутатом Петрасом Аустревічюсом.

Загалом під ним підписалися шість депутатів від різних політичних груп - двоє від Литви, один від Чехії, один - від Польщі, та двоє - від Німеччини.

Читайте також У НАТО нагадали про очікування від Грузії після арешту топ-опозиціонера

Парламентарі зауважують, що парламентські вибори у Грузії призвели до політичної кризи через заяви опозиції про фальсифікації та відмову входити до парламенту, кульмінацією якої став арешт 23 лютого лідера "Єдиного національного руху" Ніки Мелії.

На їхню думку, з цією подією напруга між правлячою "Грузинською мрією" та опозицією досягла надмірно небезпечного рівня.

"ЄС не може не зважати на ситуацію, коли використання сили, реваншизму та балансування на межі стали домінуючими тенденціями. Політична поляризація та напруга загрожує стабільності у суспільстві та державі. Більш того, політична криза може призвести до того, що Грузія зійде зі шляху реформ, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС", - зазначають євродепутати.

Читайте також Опозиція Грузії після арешту свого лідера оголосила про початок постійних протестів

"Закликаємо Вас скористатися Вашим візитом для того, щоб заохотити політичні сили Грузії негайно відновити міжпартійний діалог, який має завершитися конкретним меморандумом про взаєморозуміння…. Швидкісь, з якою політичні еліти Грузії повернуться до діалогу, відобржатиме їхню рішучість підтверджувати задекларовані європейські прагнення Грузії", - наголошують вони.

Євродепутати просять донести цей заклик до грузинських партнерів та водночас запевнити їх у непохитній підтримці Грузії з боку ЄС. Вони також зазначають, що готові сприяти діалогу для виходу з кризи, як це вже тривалий час робить дипломатичне представництво ЄС та інші.

Візит Шарля Мішеля до Тбілісі очікується у березні.

Читайте також: Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО.