В Европарламенте обратились к главе Евросовета по поводу визита в Тбилиси

Группа депутатов Европарламента обратились с письмом к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, призывая его воспользоваться предстоящим визитом в Грузию для того, чтобы побудить политические силы в стране к диалогу.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме к президенту Евросовета, обнародованном евродепутатом Петрасом Аустревичюсом.

Под ним подписались шесть депутатов от разных политических групп - двое от Литвы, один от Чехии, один - от Польши, и двое - от Германии.

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Парламентарии отмечают, что парламентские выборы в Грузии привели к политическому кризису в результате заявлений оппозиции о фальсификации и отказа входить в парламент, а го кульминацией стал арест 23 февраля лидера "Единого национального движения" Ники Мелии.

По их мнению, с этим событием напряжение между правящей "Грузинской мечтой" и оппозицией достигло чрезмерно опасного уровня.

"ЕС не может не учитывать ситуацию, когда использование силы, реваншизма и балансирование на грани стали доминирующими тенденциями. Политическая поляризация и напряжение угрожает стабильности в обществе и государстве. Более того, политический кризис может привести к тому, что Грузия сойдет с пути реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС", - отмечают евродепутаты.

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"Призываем Вас воспользоваться Вашим визитом для того, чтобы поощрить политические силы Грузии немедленно восстановить межпартийный диалог, который должен завершиться конкретным меморандумом о взаимопонимании .... Скорость, с которой политические элиты Грузии вернутся к диалогу, будет отражать их решимость подтверждать задекларированные европейские стремления Грузии", - отмечают они.

Евродепутаты просят донести этот призыв грузинским партнерам и одновременно заверить их в непоколебимой поддержке Грузии со стороны ЕС. Они также отмечают, что готовы содействовать диалогу для выхода из кризиса, как это уже длительное время делает дипломатическое представительство ЕС и другие.

Визит Шарля Мишеля в Тбилиси ожидается в марте.

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