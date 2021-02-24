Україна в ЄСПЛ хоче покарати Росію за 6 вбивств і замахів на своїй території

У новій скарзі України проти Росії до Європейського суду з прав людини Україна хоче притягнути РФ до відповідальності за щонайменше шістьма вбивствами і спробами вбивств на українській території.

Про це йдеться у новій статті "Європейської правди".

23 лютого стало відомо, що Україна позивається проти РФ до ЄСПЛ через замах на Навального та інші політичні вбивства. Україна звинувачує Кремль у запровадженні усталеної практики вбивств своїх політичних опонентів та суперників.

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У цій скарзі – під 20 загиблих або тих, кого Росія намагалася вбити, але не досягла успіху, у тому числі йдеться про багаторічного президента Чорногорії Міло Джукановича, Сергєя Скрипаля та Алексєя Навального.

Водночас "Європейській правді" відомо про щонайменше шість "українських" епізодів політичних вбивств та замахів на вбивство в цій скарзі.

Урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина підтвердив "ЄП", що всі ці епізоди Київ передав до Страсбурга разом із доказами про те, що злочини були сплановані та скоєні російською агентурою.

Зокрема, у скарзі йдеться про підрив автомобіля полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя; підрив автомобіля полковника ГУР Міноборони Максима Шаповала 27 червня 2017 року в Києві; підрив автомобіля українського розвідника, особа якого не розкривається, у квітні 2019 року в Києві; замах на Антона Геращенка, близького соратник очільника МВС Арсена Авакова, у січні 2017 року; замах на нардепа Ігоря Мосійчука у жовтні 2017 року; розстріл у Рівному в 2016 році українського військового Івана Мамчура.

"Це далеко не всі вбивства та замахи, скоєні або профінансовані в Україні спецслужбами РФ. Однак по інших історіях, де російське "держзамовлення" є дуже імовірним, у слідства немає твердих доказів. Тому, щоби не послаблювати українську скаргу, Мін'юст не включив їх у пакет документів", - йдеться у статті.

Через це ЄСПЛ у цій справі не буде досліджувати отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, вибух автомобіля Павла Шеремета у 2016-му, вбивство у Києві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, замах на Аркадія Бабченка тощо.

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