Украина в ЕСПЧ хочет наказать Россию за шесть убийств и покушений на своей территории

В новой жалобе Украины против России в Европейский суд по правам человека Украина хочет привлечь РФ к ответственности за по меньшей мере шесть убийств и попыток убийств на украинской территории.

Об этом говорится в новой статье "Европейской правды".

23 февраля стало известно, что Украина будет судиться с РФ в ЕСПЧ из-за покушения на Навального и других политических убийств. Украина обвиняет Кремль во внедрении установившейся практики убийств своих политических оппонентов и соперников.

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В этой жалобе - под 20 погибших или тех, кого Россия пыталась убить, но не преуспела, в том числе речь идет о многолетнем президенте Черногории Мило Джукановиче, Сергее Скрипале и Алексее Навальном.

В то же время "Европейской правде" известно о как минимум шести "украинских" эпизодах политических убийств и покушений на убийство в этой жалобе.

Правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина подтвердил ЕвроПравде, что все эти эпизоды Киев передал в Страсбург вместе с доказательствами, что преступления были спланированы и совершены российской агентурой.

В частности, в жалобе говорится о подрыве автомобиля полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша 31 марта 2017 года в центре Мариуполя; подрыве автомобиля полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала 27 июня 2017 года в Киеве; подрыве автомобиля украинского разведчика, личность которого не раскрывается, в апреле 2019 года в Киеве; покушении на Антона Геращенко, близкого соратника главы МВД Арсена Авакова, в январе 2017 года; покушении на нардепа Игоря Мосийчука в октябре 2017 года; расстреле в Ровно в 2016 году украинского военного Ивана Мамчура.

"Это далеко не все убийства и покушения, совершенные или профинансированные в Украине спецслужбами РФ. Однако по другим историях, гдероссийский "госзаказ" очень вероятен, у следствия нет твердых доказательств. Поэтому, чтобы не ослаблять украинскую жалобу, Минюст не включил их в пакет документов", - говорится в статье.

Поэтому ЕСПЧ в этом деле не будет исследовать отравление Виктора Ющенко в 2004 году, взрыв автомобиля Павла Шеремета в 2016-м, убийство в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, покушение на Аркадия Бабченко и т.п.

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