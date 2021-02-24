"Зробити з Росії ізгоя": в уряді назвали мету нового позову України в ЄСПЛ

В уряді вважають, що визнання вини Росії за нового скаргою, яку Україна подала до ЄСПЛ, може призвести до визнання РФ державою-ізгоєм.

Про це "Європейській правді" розповів урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

23 лютого стало відомо, що Україна позивається проти РФ до ЄСПЛ через замах на Навального та інші політичні вбивства. Україна звинувачує Кремль у запровадженні усталеної практики вбивств своїх політичних опонентів та суперників.

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У цій справі Україна хоче притягнути РФ до відповідальності за щонайменше шістьма вбивствами і спробами вбивств на українській території.

Як розповів Ліщина, із поданням цієї скарги Україна хоче досягти встановлення факту, що для Російської Федерації політичні вбивства є усталеною практикою.

"У РФ мають розуміти, що їхні злочини не лишаються в тіні, що кожен їхній крок відстежується. Звісно, є також ідеалістична мрія – зробити, щоби такого не повторювалося, адже колись, до початку 2000-х років, був період, коли не відомо про жодні вбивства від імені РФ за кордоном. Тому ЄСПЛ має вимагати від РФ припинити практику політичних вбивств", - пояснив Ліщина.

При цьому Україна не вимагає фінансової компенсації, вважаючи, що рішення Суду саме собою буде покаранням.

"Це зробить з Росії державу-ізгоя. Наше завдання – показати Росію, в її реальному вигляді Вони – просто вбивці, які займаються цим системно, за гроші. Причому не лише платять за вбивства, а й, схоже, працюють на замовлення", - додав Ліщина.

Детальніше про нову скаргу читайте у статті: Не лише Навальний: як Україна хоче покарати РФ за політичні вбивства по всьому світу