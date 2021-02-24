"Сделать из России изгоя": в правительстве назвали цель нового иска Украины в ЕСПЧ

В правительстве считают, что признание вины России по новой жалобе, которую Украина подала в ЕСПЧ, может привести к признанию РФ государством-изгоем.

Об этом "Европейской правде" рассказал правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

23 февраля стало известно, что Украина будет судиться против РФ в ЕСПЧ из-за покушения на Навального и других политических убийств. Украина обвиняет Кремль во внедрении установившейся практики убийств своих политических оппонентов и соперников.

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В этом деле Украина хочет привлечь РФ к ответственности за по меньшей мере шесть убийств и попыток убийства на украинской территории.

Как рассказал Лищина, подачей этой жалобы Украина хочет достичь установления того факта, что для Российской Федерации политические убийства являются устоявшейся практикой.

"В РФ должны понимать, что их преступления не остаются в тени, каждый их шаг отслеживается. Конечно, есть также идеалистическая мечта - сделать так, чтобы такого не повторялось, ведь прежде, до начала 2000-х годов, был период, когда неизвестно ни о каких убийства от имени РФ за рубежом. Поэтому ЕСПЧ должен требовать от РФ прекратить практику политических убийств", - пояснил Лищина.

При этом Украина не требует финансовой компенсации, считая, что решение суда само по себе будет наказанием.

"Это сделает из России государство-изгоя. Наша задача - показать Россию в ее реальном виде. Они - просто убийцы, которые занимаются этим системно, за деньги. Причем не только платят за убийства, но и, похоже, работают на заказ", - добавил Лещина.

Подробнее о новой жалобе читайте в статье Не только Навальный: как Украина хочет наказать РФ за политические убийства по всему миру