Уряд Фінляндії оголосив тритижневий локдаун з 8 березня

Уряд Фінляндії оголосив про нові обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу - з 8 березня в країні вводиться тритижневий локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Ресторани і бари будуть закриті з 8 по 28 березня в регіонах з несприятливою епідемічною ситуацією.

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Старші класи середньої школи, а також гімназії і профучилища переведуть на дистанційне навчання на той самий термін.

"Я знаю, що всі втомилися від цієї ситуації, я теж втомилася, але я прошу вас набратися терпіння", - заявила прем’єр-міністр Санна Марін.

За її словами, всі нинішні обмеження варто зберігати і далі. Навіть після закінчення трьох тижнів обмеження будуть зняті лише частково.

Водночас фінський уряд не планує запроваджувати комендантську годину.

Прем'єр-міністр заявила, що епідемічна ситуація у Фінляндії погіршилася після Різдва, частково через поширення більш заразного британського варіанту вірусу.

Зараз приблизно три чверті підтверджених випадків у Фінляндії вважаються британським штамом коронавірусу.