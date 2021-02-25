Правительство Финляндии объявило трехнедельный локдаун с 8 марта

Правительство Финляндии объявило о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса - с 8 марта в стране вводится трехнедельный локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Читайте также В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переведут на дистанционное обучение на тот же срок.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", - заявила премьер-министр Санна Марин.

По ее словам, все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения будут сняты лишь частично.

В то же время финское правительство не планирует вводить комендантский час.

Премьер-министр заявила, что эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после Рождества, частично из-за распространения более заразного британского варианта вируса.

Сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются британским штаммом коронавируса.