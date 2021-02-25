Генштаб Вірменії підтвердив вимогу відставки прем'єр-міністра у новій заяві

Генштаб збройних сил Вірменії у новій заяві підтвердив вимогу відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, заявивши, що військовослужбовці не перебувають під чиїм-небудь тиском.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpress.

"Заява, зроблена керівництвом Генштабу Збройних сил Республіки Вірменії вранці 25 лютого, не була ніким керована чи зроблена під чиїмось тиском. Це чітке переконання і позиція генералів-офіцерів, мета яких одна - служити порятунку Батьківщини в цей відповідальний момент. Ще раз підтверджуємо нашу чітку позицію", - йдеться в заяві, оприлюдненій начальником управління інформації Генштабу Самвелом Асатряном.

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У четвер 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Очікується, що Пашинян виступить з промовою о 16:00.

Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.