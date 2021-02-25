Генштаб Армении подтвердил требование отставки премьер-министра в новом заявлении

Генштаб вооруженных сил Армении в новом заявлении подтвердил требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что военнослужащие не находятся под чьим-либо давлением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Armenpress.

"Заявление, сделанное руководством Генштаба Вооруженных сил Республики Армении утром 25 февраля, не было никем управляемым или сделанным под чьим-то давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - говорится в заявлении, обнародованном начальником управления информации Генштаба Самвелом Асатряном.

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Напомним, в четверг 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашинян выступит с речью в 16:00.

Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.