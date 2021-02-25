Французька страхова компанія Axa підтвердила вихід з проєкту "Північний потік-2"

У четвер французька страхова компанія Axa підтвердила вихід із суперечливого проєкту "Північний потік-2", метою якого є будівництво газопроводу між Росією та Німеччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Як і інші, ми вирішили вийти з цього проєкту", - заявив Олбан де Мейлі Несле, директор з питань ризиків та інвестицій компанії.

Однак група не надала детальної інформації про причину відмови.

Цей проєкт газопроводу викликає спротив з боку США та ряду європейських країн, зокрема Франції.

Противники "Північного потоку-2" вважають, що він посилить залежність Німеччини та Євросоюзу від російського газу і, зрештою, від Москви.

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. Серед них називалася і Axa.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.