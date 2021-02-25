Прем'єр Вірменії відповів на заклик Генштабу про відставку: займіться своєю справою

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав усіх представників Збройних сил зайнятися своєю місією щодо захисту кордонів країни.

Про це він заявив у своїй промові на мітингу на Площі Республіки в Єревані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

"Як обраний представник народу Республіки Вірменія, прем'єр-міністр Республіки Вірменія, я наказую всім солдатам, офіцерам і генералам Збройних сил: панове, займіться своєю справою - захистом кордонів і територіальної цілісності Республіка Вірменія. Це мій наказ, і ніхто не може наважитися його порушити", - сказав Пашинян.

Він також повторив висловлену раніше думку про те, що заява Генштабу із закликом до відставки глави уряду - це спроба військового перевороту.

"Армія не може вести назад, вона не може дивитися в тил, армія не може бути залучена в політичний процес, армія повинна підкорятися, тільки і тільки підкорятися народу і обраній народом політичній владі. Той, хто діє поза цією логікою, діє проти народу, держави, проти законності", - заявив прем'єр.

Він також заявив, що або президент Армен Саркісян повинен підписати рішення про звільнення начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна, або Гаспарян сам повинен піти у відставку.

Під час мітингу Пашинян також почав говорити про можливе розв'язання ситуації. Зокрема, він запропонував усім політичним силам, навіть тим, які піддають його різкій критиці, почати консультації на цю тему, а також натякнув на можливість проведення позачергових виборів. Однак це зустріло невдоволення учасників багатотисячного мітингу, в результаті чого прем'єр зняв це питання з порядку денного.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.