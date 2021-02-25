Премьер Армении ответил на призыв Генштаба об отставке: займитесь своим делом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех представителей Вооруженных сил заняться своей миссией по защите границ страны.

Об этом он заявил в своей речи на митинге на Площади Республики в Ереване, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Как избранный представитель народа Республики Армения, премьер-министр Республики Армения, я приказываю всем солдатам, офицерам и генералам Вооруженных сил: господа, займитесь своим делом – защитой границ и территориальной целостности Республика Армения. Это мой приказ, и никто не может осмелиться его нарушить", - сказал Пашинян.

Он также повторил высказанное ранее мнение о том, что заявление Генштаба с призывом к отставке главы правительства - это попытка военного переворота.

"Армия не может вести назад, она не может смотреть в тыл, армия не может быть вовлечена в политический процесс, армия должна подчиняться, только и только подчиняться народу и избранной народом политической власти. Тот, кто действует вне этой логики, действует против народа, государства, против законности", - заявил премьер-министр.

Он также заявил, что либо президент Армен Саркисян должен подписать решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, либо Гаспарян сам должен уйти в отставку.

Во время митинга Пашинян также начал говорить о возможном разрешении ситуации. В частности, он предложил всем политическим силам, даже тем, которые подвергают его резкой критике, начать консультации на эту тему, а также намекнул на возможность проведения внеочередных выборов. Однако это встретило недовольство участников многотысячного митинга, в результате чего премьер снял этот вопрос с повестки.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашинян выступит с речью в 16:00.

Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.