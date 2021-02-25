ЄС на рік продовжив санкції проти Білорусі

Європейський союз на рік продовжив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

"Рада постановила продовжити до 28 лютого 2022 року обмежувальні заходи щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів в Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів. Санкції ЄС також націлені на економічних суб'єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка і/або підтримують його", - йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що після фальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року і хвилі демонстрацій, які були жорстоко придушені владою Білорусі, ЄС ввів санкції в жовтні, листопаді та грудні 2020 року, тим самим сигналізуючи відповідальним політичним і економічним суб'єктам, "що їх дії і підтримка режиму буде дорого їм коштувати".

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для включених в список осіб - в даний час 88 осіб, включаючи Олександра Лукашенка - і заморожування активів, що застосовується до 7 організацій.

Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено прямо або побічно надавати кошти перерахованим особам.

Раніше повідомлялося, що ЄС підготує четвертий пакет санкцій проти представників режиму Лукашенка.

Раніше Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Двох журналісток "Белсату" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.