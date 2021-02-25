ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Европейский союз на год продлили санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающих его", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последовавшей за этим волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима должна стоить дорого.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для включенных в список лиц - в настоящее время 88 человек, включая Александра Лукашенко - и замораживание активов, применимое к 7 организациям.

Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

Напомним, ЕС ранее заявил, что подготовит четвертый пакет санкций против Лукашенко.

Ранее Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.

Двух журналисток "Белсата" в Беларуси 18 февраля приговорили к двум годам лишения свободы.