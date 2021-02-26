Додон назвав президентку Санду "фюрером" та знову звинуватив в узурпації

Ігор Додон, лідер Партії соціалістів та колишній президент, звинуватив президентку Маю Санду в узурпації влади та назвав "фюрером" через її рішучість добитися дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Те, що відбувається останнім часом - це спроба узурпації влади. Один нацистський посадовець казав: "Моя Конституція - це мій фюрер". Тоді теж ділили усіх на хороших і поганих. Мені здається, що у молдовській політиці, крім "балаболів" і "покемонів", з’явився і фюрер. Будь-який фюрер починав свою кар’єру з порушення Конституції, підриву правових норм та узурпації влади", - заявив Додон.

Він вважає, що президентка неправильно інтерпретує положення Конституції щодо розпуску парламенту.

Нагадаємо, після того, як парламент не підтримав висунуту Маєю Санду кандидатуру на посаду прем’єра - Наталю Гаврилицю, Санду висунула її повторно та відмовилася розглядати кандидатку, запропоновану "Партією соціалістів" Додона, популістською "Шор" та групою Pentru Moldova.

Конституційний суд визнав незаконним повторне висування кандидатури Гаврилиці на посаду прем'єра, але відмовився оцінювати на запит партії Додона, чи було це серйозним порушенням закону.

Санду сказала, що бачить пріоритетом дострокові вибори, оскільки нинішній парламент себе дискредитував. Бажання сформувати новий уряд від коаліції "ПСРМ-ШОР" Санду назвала спробою "повторного захоплення державних інститутів".

"Моя стратегія — проведення дострокових виборів. Я не погоджуся висунути уряд, який підтримують корупціонери", - аргументує вона. Якщо ж депутати не погодяться на дострокові вибори, вона налаштована оголосити референдум.

Якщо за три місяці після відставки попереднього уряду парламент не затвердить новий, це відкриє можливість для розпуску парламенту. Термін спливає 23 березня.