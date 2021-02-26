Додон назвал президента Санду "фюрером" и снова обвинил в узурпации

Игорь Додон, лидер Партии социалистов и бывший президент, обвинил президента Майю Санду в узурпации власти и назвал "фюрером" из-за ее решимости добиться досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"То, что происходит в последнее время - это попытка узурпации власти. Один нацистский чиновник сказал: "Моя Конституция - это мой фюрер". Тогда тоже делили всех на хороших и плохих. Мне кажется, что в молдавской политике, кроме "балаболов" и "покемонов", появился фюрер. Любой фюрер начинал свою карьеру с нарушения Конституции, подрыва правовых норм и узурпации власти", - заявил Додон.

Он считает, что президент неправильно интерпретирует положения Конституции о роспуске парламента.

Напомним, после того как парламент не поддержал выдвинутую Санду кандидатуру на пост премьера - Наталью Гаврилицу, Санду выдвинула ее повторно и отказалась рассматривать кандидатку, предложенную "Партией социалистов" Додона, популистской "Шор" и группой Pentru Moldova.

Конституционный суд признал незаконным повторное выдвижение кандидатуры Гаврилицы на должность премьера, но отказался оценивать на запрос партии Додона, было ли это серьезным нарушением закона.

Санду сказала, что видит приоритетом досрочные выборы, поскольку нынешний парламент себя дискредитировал. Желание сформировать новое правительство от коалиции "ПСРМ-ШОР" Санду назвала попыткой "повторного захвата государственных институтов".

"Моя стратегия - проведение досрочных выборов. Я не соглашусь выдвинуть правительство, которое поддерживают коррупционеры", - аргументирует она. Если же депутаты не согласятся на досрочные выборы, она настроена объявить референдум.

Если через три месяца после отставки предыдущего правительства парламент не утвердит новое, это откроет возможность для роспуска парламента. Срок истекает 23 марта.