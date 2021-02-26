В ЕС допустили запрет экспорта вакцин, если производители проваливают контракт - СМИ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила лидеров ЕС, что готова запретить экспорт вакцин против коронавируса из Евросоюза, если такие поставщики, как AstraZeneca, снова провалят их поставки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Guardian от высокопоставленного дипломатического источника.

Заявление президента Европейской комиссии прозвучало на виртуальном саммите лидеров ЕС после того, как они пообещали ускорить поставку вакцин. В ЕС только 8% взрослого населения получили прививки от коронавируса по сравнению с 27% в Великобритании.

Читайте также Зеленский хочет получить от Польши вакцину AstraZeneca в марте

"Если компании не выполняют свои договорные обязательства, но все же осуществляют экспорт, комиссия может решить сделать шаг в рамках экспортного режима", - сказала фон дер Ляйен главам государств и правительств во время закрытой встречи.

В прошлом месяце Еврокомиссия провела процедуру экстренной авторизации, чтобы позволить странам-членам ЕС блокировать экспорт вакцин.

"Если мы посмотрим на картину, подавляющее большинство экспорта осуществляется BioNTech/Pfizer, примерно на 95%. Остальные от Moderna. Они обе выполняют свой контракт, так что нас это устраивает. Мы ведем переговоры с AstraZeneca, где есть возможности для улучшения исполнения контракта, и очень внимательно следим за тем, что происходит", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

Напомним, лидеры Литвы, Бельгии, Дании, Испании и Польши обратились с официальным письмом к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом немедленно принять меры по расширению мощностей производства вакцин в Европе.

Компания AstraZeneca настаивает, что она сможет поставить 180 млн доз своей вакцины против коронавируса в ЕС во втором квартале года, как и запланировано.

Комментарий производителя появился после того, СМИ сообщили, что компания поставит блоку меньше половины - или меньше 90 млн - ожидаемых доз во втором квартале.